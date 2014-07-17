В четверг в Москве и области ожидается тридцатиградусная жара - МЧС

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МЧС предупреждает москвичей и жителей области о сильной жаре, которая в четверг днем установится в столичном регионе. Воздух прогреется до 30, а местами и 32 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Спасатели рекомендуют москвичам не находиться на солнце без нужды, надевать головные уборы и не носить одежду черного цвета. Жара пойдет на убыль в 19.00.

Отметим, что в четверг синоптики прогнозируют изменение погоды. Антициклон, который дал Москве жаркую погоду, в четверг сдаст свои позиции. На смену ему приходит атмосферный фронт, который принесет осадки.

В некоторых районах Москвы ближе к вечеру пройдут дожди с грозами.