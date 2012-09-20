До 2025 года в Москве благоустроят 11,4 га зеленых насаждений

Фото: ИТАР-ТАСС

До 2025 года власти столицы намерены благоустроить и реабилитировать 11,4 тысячи гектаров зеленых насаждений в черте города.

Из них 8,742 тысячи гектаров ждет ремонт, в том числе и капитальный. Это следует из материалов ГУП "НИиПИ Генплана", имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В материалах добавляется, что еще 1,084 тысячи гектаров объектов озеленения ждет реконструкция, 758 гектаров - и ремонт, и реконструкция при реставрации близлежащих объектов культурного наследия, 476 гектаров - экологическая реабилитация, а 340 гектаров - новое озеленение и благоустройство.

Как рассказал агентству источник в Генплане, примерно 46% зеленых насаждений Москвы находятся в хорошем состоянии, еще 46% - в ослабленом, и 8% - в состоянии, близком к критическому.

В целом, по словам собеседника агентства, примерно 55% Москвы занято зелеными насаждениями. Наибольший процент озелененных территорий - на востоке, северо-востоке, юге и юго-западе столицы, а меньше всего их в центре Москвы. Особенно от нехватки зеленых зон страдают Таганский, Беговой и Кунцевский районы, а также районы Арбат и Замоскворечье.

Представитель Генплана пояснил, что в районах с большой плотностью застройки возможны меры альтернативного (нетрадиционного) озеленения. В их числе - размещение зеленых насаждений на крышах вестибюлей метро и подземных гаражей, а также на стенах зданий. Однако, уточнил он, пока подобные проекты не утверждены, и нельзя окончательно утверждать, что они будут воплощены в жизнь.