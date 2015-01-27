"Киберпонедельник" не отразился на стоимости цифровой техники в Москве

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Недавняя онлайн-распродажа "Киберпонедельник" никак не отразилась на стоимости цифровой техники в Москве, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Замер наших аналитиков показывает, что снижения цен нет, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщил директор департамента по работе с предприятиями розничной торговли компании ChronoPay Лорекс Цаава, разница оборотов в понедельник, 19 января и "Киберпонедельник" составила порядка 30%.

Больше всего увеличились обороты сеть магазинов развивающих игр и игрушек Imaginarium.

Эксперты предполагали, что россияне не будут активно совершать покупки в Сети, так как скупили все необходимое в "черную пятницу" и в период резких скачков стоимости валюты. Однако эти опасения не оправдались.

"В этом году россияне оставили в интернет-магазинах на 40% больше средств, чем в прошлом. Это во многом связано с популяризацией акции среди пользователей интернета", - отметил Цаава.

Также аналитики заметили отрицательные стороны "Киберпонедельника". Недельный мониторинг цен на популярные товары показал, что некоторые онлайн-магазины схитрили: сделали скидку с цены, которую изначально завысили.

К такому обману покупателей обычно прибегают мелкие компании, крупные организации, известные на рынке, подобный способ не практикуют.

Напомним, третья по счету онлайн-распродажа "Киберпонедельник" прошла в России 26 января. В акции приняли участие более 100 интернет-магазинов. Скидки достигали порядка 20 процентов.

По данным экспертов, самыми ходовыми товарами стали электроника и бытовая техника.

Первый в России "Киберпонедельник" состоялся 28 января 2013 года. Его поддержало шесть компаний: Wikimart, Enter, "Белый Ветер", "Десятое измерение", "М.Видео" и "Эльдорадо".

Термин "киберпонедельник" изобрел Shop.org, отделение Национальной федерации розничной торговли США. Впервые Cyber Monday состоялся в штатах в 2005 году. Однако там акция проходит до Рождества.