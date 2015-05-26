Выручка московских интернет-магазинов превысила 122 млрд рублей

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Объем выручки столичных интернет-магазинов, согласно исследованию рынка онлайн-ритейла, превышает 122 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

По словам руководителя аналитического подразделения департамента Алексея Чукарина, отчисления интернет-ритейла в бюджет составляют 10,3 процента от всех налогов, которые платят ИКТ-компании, и этот рынок продолжает расти.

При этом более 33 процентов интернет-торговцев зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, остальные – юридические лица. Сама жесткая конкуренция характерна для таких сегментов как "Товары для дома и дачи", "Компьютерная техника", "Бытовая техника" и "Электроника".

По размеру бизнеса аналитики разделили магазины на четыре сегмента:

микропредприятия – выручка до 60 миллионов рублей в год и менее 15 сотрудников. 17,6 тысячи компаний или 95,6 процента всех магазинов;

малые предприятия – выручка до 400 миллионов, менее 50 сотрудников. Таких компаний в городе 500;

средние предприятия – выручка до миллиарда рублей, до 250 сотрудников, 200 организаций;

крупные предприятия – более миллиарда рублей выручки и от 250 человек. Таких ритейлеров в столице 110.

При этом средний интернет-магазин работает с 10.00 до 22.00, 84 процента магазинов принимают и обрабатывают заказы по выходным, а 10 процентов онлайн-торговцев работают круглосуточно.

Также эксперты подсчитали и статистику по платежам: например, в 20 процентов столичных интернет-магазинов оплата картой невозможна. Там же, где такая функция доступна, сделать это чаще всего можно только на сайте.

Примерно в 10 процентов магазинов оплата картой обходится дороже, чем наличными курьеру, а 30 процентов магазинов предлагают покупку в кредит, причем оформить его можно без обращения в банк.



Аналитики отметили и важную особенность российского ритейла – 90 процентов всех магазинов предлагают клиентам услугу самовывоза. В то же время почти 60 процентов торговцев доставляют товар бесплатно при покупке выше определенной суммы, а цена доставки колеблется в среднем от 50 до 350 рублей.

Подсчитали и активность ритейла в социальных сетях: аккаунты хотя бы в одной из них есть у 68 процентов магазинов. Наиболее популярная среди торговцев социальная сеть – "ВКонтакте", на втором месте – Facebook.

Сервис Instagram особенно популярен среди магазинов одежды – 60 процентов из них ведут аккаунт в этой сети, а "Одноклассники" популярны среди детских магазинов – в ней представлены почти 45 процентов из них.