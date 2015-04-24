Проверка в психбольнице № 15 не выявила нарушений – Печатников

Фото: М24.ru/Михаил Сипко

В психиатрической больнице № 15 идет служебная проверка департамента здравоохранения Москвы. Пока нарушений она не показала, заявил заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"Пока проверка ничего не показала, но она еще продолжается. Пока создается такое впечатление, что это была инсценировка, какая-то игра. Мы нашли мальчика, который вовсе не Григорий, а Георгий.

И мальчик сказал, что играли они так. Это не первый раз, когда сенсационные истории оказываются розыгрышем", – цитирует Печатникова Агентство "Москва".

Ранее М24.ru сообщало, что в интернете появились скандальные фотографии с привязанными к кроватям подростками, сделанные якобы в психиатрической больнице № 15.

По слухам, из педагогического центра за непослушание трудных подростков отправляют в психлечебницу, а там вместо лекарств используют веревки.

Департамент здравоохранения и Следственный комитет начали служебные проверки по факту жестокого обращения с детьми.