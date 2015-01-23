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Общество

23 января 2015, 16:34

Цены на технику в московских магазинах начали снижаться

здравоохранение гаджеты образование продажи магазины компьютеры телевизоры телекоммуникации снижение цен наука и инновации

Фото: ТАСС / Владимир Астапкович

Цены на цифровую технику в столичных магазинах стабилизировались, а в отдельных категориях товаров начали снижаться, сообщили в департаменте информационных технологий Москвы.

"С 8 декабря по 12 января общий рост составил примерно 15%. Однако уже в период с 25 декабря по 12 января цены начали стабилизироваться вслед за коррекцией курсов валют", - отметили в ведомстве.

Например, средняя стоимость бюджетного смартфона в конце декабря – начале января сократилась на 3,1% (диапазон цен на смартфон - от 2 100 до 63 990 рублей), планшета до восьми дюймов с WiFi и LTE – на 10,3% (диапазон цен на планшет до 8 дюймов - от 5 890 до 27 350 рублей).

Более динамично снижались цены на телевизоры. Цена на телевизоры менее 32 дюймов упала на 10,4%, на устройства более 32 дюймов – на 16,5%, а на телевизоры высокой четкости – на 16,8%.

Неизменной осталась стоимость большинства телекоммуникационных услуг. Так, цены на платное телевидение, сотовую связь и мобильный интернет остаются на прежнем уровне. При этом с 8 декабря по 12 января среднемесячная цена интернет-доступа повысилась на 3,8%, больше всего подорожал интернет со скоростью менее 10 Мб/с – на 8,9%. Сверхбюджетные тарифы постепенно вытесняются более доступными.

Напомни, что стоимость цифровой техники в Москве резко возросла в декабре прошлого года. Москвичи, взволнованные скачками курса доллара, спешно скупали телевизоры, компьютеры и прочие гаджеты.

Результаты мониторинга показали, что рост цен составил от 20 до 50 процентов в зависимости от категории товара. Персональные компьютеры подорожали в конце 2014 года на 52,6%. Планшеты диагональю до восьми дюймов с поддержкой wi-fi выросли в цене на 26%. Ноутбуки и ультрабуки подорожали на 47,7% и 41,9% соответственно.

Цена телевизора с диагональю менее 32 дюймов выросла на 52%, более 32 дюймов – в среднем на 46%. Телевизоры с ультравысоким разрешением подорожали на 48,7%, их средняя стоимость теперь превышает 104 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что столичные власти будут отправлять в Федеральную антимонопольную службу данные о завышенных ценах на смартфоны, планшеты, а также другую технику и электронику.

Так, аналитическая служба ведомства уже выявила необъяснимое подорожание на 25% Blu-ray проигрывателей, а также планы повышения цен у китайских производителей электроники. Свои сообщения о подорожаниях департамент будет основывать не на ценах в конкретных магазинах, а на данных в среднем по рынку.

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