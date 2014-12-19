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Общество

19 декабря 2014, 12:48

Столичные власти опровергли появление виртуальной Спасской башни

здравоохранение образование Спасская башня связь Новый год куранты наука и инновации

Фото: m24.ru

Столичные власти не планируют размещать на Спасской башне метки дополненной реальности и запускать специальное мобильное приложение, сообщила пресс-служба департамента информационных технологий.

Ранее в СМИ появилась информация, что на Спасской башне, закрытой лесами на реставрацию, появятся метки, позволяющие при наведении планшета или смартфона увидеть ее или куранты. В департаменте IT отметили, что объект находится в ведении федеральных властей, а они с подобным запросом к правительству Москвы не обращались.

Спасскую башню и Кремлевские куранты закрыли строительными лесами в начале декабря. Однако реставрация не повлияет на работу часов - москвичи услышат бой курантов на Новый год.

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Реставрация циферблатов продлится до весны 2015 года. Примерно в марте-апреле Спасская башня избавится от строительных лесов. Ранее были отреставрированы Угловая Арсенальная и Троицкая башни, а также часть стены вдоль Неглинки до Троицких ворот.

Из-за реставрации Спасской башни традиционное новогоднее обращение Владимира Путина может пройти на другом фоне. Пресс-секретарь президента не стал расскрывать, где Путин будет произносить свою предновогоднюю речь.

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