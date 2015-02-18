Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

18 февраля, 16:21

На лекарства для онкобольных выделят допфинансирование – Печатников

здравоохранение бюджет медицинская помощь Леонид Печатников медицина ОМС онкобольные

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичные власти выделят из бюджета дополнительные два миллиарда рублей на лекарственные препараты для пациентов с онкологией, сообщил M24.ru заммэра по вопросам социальной политики Леонид Печатников.

"Все деньги, которые тратились на онкобольных из бюджета, в том же объеме передаются в Фонд обязательного медицинского страхования", – пояснил Печатников.

По его словам, в бюджете на этот год заложены дополнительные два миллиарда рублей, которые потратят на покупку препаратов для лечения онкологических больных. "В денежном эквиваленте никаких проблем не должно быть", – добавил заммэра.

Леонид Печатников также отметил, что сфере здравоохранения может понадобиться время на адаптацию после перехода в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Если раньше бюджет города напрямую финансировал здравоохранение, то теперь только через Фонд ОМС. "Любая система требует времени для адаптации, поэтому будем смотреть. Надеюсь, что онкология адаптируется в системе ОМС, – заверил Печатников. – Если будут проблемы, то обязательно поможем".

Ссылки по теме

Ранее в департаменте здравоохранения сообщили, что онкобольным будут выдавать рецепты на обезболивающие средства после выписки из хосписа. Лекарственные препараты можно будет получить в течение пяти дней.

Кроме того, в начале января депздрав совместно с благотворительными фондами "Вера" и "Подари жизнь" провел проверки столичных медицинских учреждений. По итогам проверок, власти заявили, что врачей и пациентов нужно лучше информировать о правилах оформления рецептов на обезболивающие, в том числе, и на наркосодержащие препараты.

Анатолий Федотов

Сюжет: Столичное здравоохранение: изменения и нововведения

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать