На лекарства для онкобольных выделят допфинансирование – Печатников

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Столичные власти выделят из бюджета дополнительные два миллиарда рублей на лекарственные препараты для пациентов с онкологией, сообщил M24.ru заммэра по вопросам социальной политики Леонид Печатников.

"Все деньги, которые тратились на онкобольных из бюджета, в том же объеме передаются в Фонд обязательного медицинского страхования", – пояснил Печатников.

По его словам, в бюджете на этот год заложены дополнительные два миллиарда рублей, которые потратят на покупку препаратов для лечения онкологических больных. "В денежном эквиваленте никаких проблем не должно быть", – добавил заммэра.

Леонид Печатников также отметил, что сфере здравоохранения может понадобиться время на адаптацию после перехода в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Если раньше бюджет города напрямую финансировал здравоохранение, то теперь только через Фонд ОМС. "Любая система требует времени для адаптации, поэтому будем смотреть. Надеюсь, что онкология адаптируется в системе ОМС, – заверил Печатников. – Если будут проблемы, то обязательно поможем".

Ранее в департаменте здравоохранения сообщили, что онкобольным будут выдавать рецепты на обезболивающие средства после выписки из хосписа. Лекарственные препараты можно будет получить в течение пяти дней.

Кроме того, в начале января депздрав совместно с благотворительными фондами "Вера" и "Подари жизнь" провел проверки столичных медицинских учреждений. По итогам проверок, власти заявили, что врачей и пациентов нужно лучше информировать о правилах оформления рецептов на обезболивающие, в том числе, и на наркосодержащие препараты.

Анатолий Федотов