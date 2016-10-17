Больше половины россиян имеют избыточный вес

Фото: PHOTAS/DPA/Patrick Pleul

Избыточный вес наблюдается у 58 процентов взрослых граждан России, следует из статистики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом, ожирение в 2015 году выявлено у 24 процентов россиян старше 15 лет, пишет "Коммерсантъ".

Для сравнения, в 2002 году ожирением, согласно мировым исследованиям, страдали только 11 процентов российских граждан. Отечественные цифры немного меньше, однако тренд тот же – россияне прибавляют в весе.

Полных мужчин и женщин примерно поровну, подсчитал Центр профилактической медицины Минздрава. К ожирению больше склонны женщины. Их – 70 процентов. Однако среди мужчин ожирение распространяется быстрее – в 1993 году их число составляло 11,8 процента, а спустя двадцать лет уже 26,6 процента.

По данным Росстата, среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет ожирением страдают на 9 процентов больше, чем среди взрослых. Другая статистика говорит о том, что среди молодых людей 12–17 лет избыточный вес имеют 2,7 миллиона человек.