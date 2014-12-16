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Общество

16 декабря 2014, 11:13

За день москвичи подали 20 тысяч онлайн-заявлений на прием в первый класс

здравоохранение образование электронная запись первый класс портал госуслуг наука и инновации

Фото: M24.ru

За первый день работы раздела "Электронная запись в первый класс" на портале столичных госуслуг было подано 20 тысяч заявлений, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента информационных технологий.

При этом через окружные службы информационной поддержки подали менее 500 заявлений. По состоянию на утро 16 декабря число заявлений перевалило за 25 тысяч.

В департаменте отметили, что существенное число детей в этом году зачисляется переводом из детского сада в школу, которая входит в состав образовательного центра, и их родителям не нужно подавать электронное заявление.

Из тех, кто записывался через портал госуслуг, больше половины выбрали только одну школу по списку учреждений, закрепленных за микрорайоном, а чуть больше трети выбрали одну основную и одну дополнительную школу.

Практически все - более 90% - записываются в школы только одного округа.

Как записать ребенка в первый класс через интернет

Для записи в первый класс нужно подготовить заявление, свидетельство о рождении, а также документы о регистрации. В первую очередь система предложит учреждения рядом с местом проживания. Можно будет также выбрать школы и в других районах столицы, если там останутся места после зачисления детей, живущих рядом.

Добавим, что в электронном заявлении родители могут указать не более трех образовательных учреждений, одно из которых должно быть рядом с местом проживания, причем туда зачисление ребенка в первый класс гарантировано.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что 1 сентября 2014 года столичные школы пошли 93 тысячи первоклассников.

Сюжет: Образование в Москве

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