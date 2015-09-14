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14 сентября 2015, 18:01

Общество

На портале открытых данных опубликовали список баров, ресторанов и кафе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На столичном портале открытых данных опубликован список предприятий быстрого обслуживания и пунктов общественного питания. Как сообщили m24.ru в пресс-службе департамента информационных технологий, данные о точках общепита взяты из системы департамента торговли и услуг, и публикуются впервые.

Все заведения, представленные на сайте, имеют свою категорию – бары, буфеты, закусочные, кафе, магазины кулинарии и так далее. Там же указан точный адрес заведений, телефон, число посадочных мест.

"Больше всего кафе ожидаемо в ЦАО – 1353, на втором месте северо-восток – около 500, третий – юго-запад – 400 заведений", – сообщили в ДИТе.

Все датасеты планируется обновлять ежемесячно, таким образом горожане смогут оперативно узнавать информацию о появлении в городе новых заведений или закрытии старых. К примеру, такое нововведение станет хорошим подспорьем для жителей районов с небольшим количеством магазинов.

Кроме того, данные о магазинах и кафе дополнены информацией о скидках и социальных льготах, которые там предоставляются.

"Мосгорсправка": Что можно узнать на Портале открытых данных

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Данный список поможет СМИ, прежде всего специализирующимся на обзорах гастрономической сцены, приложениях для заказа столиков, всевозможных агрегаторах городской информации.

Также публикация данных о потребительском рынке будут полезны бизнесменам, которые только готовятся открыть свое заведение – на карте можно посмотреть уровень концентрации ресторанов и магазинов в конкретном месте.

Портал открытых данных – это электронный справочник Москвы, достоверный источник информации по инфраструктуре города. Портал обобщает данные более чем о 315 тысячах городских объектов: учреждениях социальной сферы, объектах досуга и отдыха и многих других. Проект, стартовавший 29 января 2013 года, стал первой подобной площадкой в России.

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Сюжет: Портал открытых данных
здравоохранение образование кафе информация магазины общепит портал открытых данных наука и инновации

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