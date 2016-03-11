Продолжается проверка потенциальных носителей вируса Зика

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В аэропортах и морских пунктах пропуска с начала года досмотрено более 1800 транспортных средств и более 307 тысяч лиц на наличие признаков инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Все лица с признаками инфекционных болезней обследованы на наличие вируса Зика, новых случаев завоза не выявлено.

Проверяют пассажиров, прибывших из Южной и Центральной Америки и Карибского бассейна, Бразилии, Юго-Восточной Азии и Океании и Африки. По данным Роспотребнадзора, на 10 марта случаи инфицирования лихорадкой Зика зарегистрированы в более чем в 40 странах мира. Наибольшая концентрация инфицированных наблюдается в Бразилии.

Напомним, в феврале был зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой Зика в России – пока он остается последним. Вирус нашли у москвички, приехавшей из путешествия по Доминиканской республике. Спустя несколько дней она была выписана из больницы.

Вирус Зика не передается воздушно-капельным путем

Мониторинг состояния здоровья приезжающих из неблагополучных с точки зрения распространенности трансмиссивных (передающихся через кровососущих насекомых) лихорадок проводится Роспотребнадзором еженедельно с начала года.

Новых случаев заболевания лихорадкой Зика пока не выявлено. Ситуация остается на контроле ведомства.

Лихорадка Зика – инфекционная болезнь обезьян, иногда передается человеку через комаров или половым путем. Болезнь характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин – он вызывает у плода микроцефалию с вероятными тяжелыми поражениями мозга.

Вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, в Южной и Северной Америке, в Тихоокеанском регионе. В Западном полушарии она сейчас особенно быстро распространяется: вирус проник более чем в 20 стран из 55, хотя в мае прошлого года заболевшие были только в Бразилии.

По официальным данным, в 18 штатах Бразилии зарегистрировано более полумиллиона случаев заболеваний лихорадкой Зика.

На данный момент не существует вакцины или лекарства для предотвращения заболевания лихорадкой Зика. Однако при инфицировании симптомы можно облегчить с помощью обычного парацетамола.