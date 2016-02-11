Москва продаст с аукциона оздоровительный комплекс в Болгарии

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Москва продаст с аукциона уникальный спортивно-оздоровительный комплекс в Болгарии. Как сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике, на торги выставлен 100-процентный пакет акций.

Комплекс "Камчия" располагается на 31 гектаре в муниципалитете Бургас. Актив включает в себя земельный участок, на которых расположен гостиничный комплекс "Лонгоз", детские оздоровительные лагеря "Радуга" и "Черноморский", лечебно-диагностический и бальнеологический центр "Здравец", воспитательный комплекс имени Юрия Гагарина и коттеджный поселок "Пирин".

В совокупности эти здания представляют собой обособленный курортный городок, который работает круглый год и может единовременно принимать до 2 тысяч гостей. Общая площадь всех строений составляет 101,2 тысячи квадратных метров, номерной фонд насчитывает порядка 600 помещений.

Кроме того, используется пляжная полоса площадью около 700 метров с расположенными вблизи водно-спасательными постами.

Отмечается, что внутренняя инфраструктура комплекса находится в хорошем состоянии и соответствует современным требованиям. При строительстве большое внимание отводилось сохранению уникального ландшафта – сочетания Черного моря и лесного массива.

Особенностью сделки является тот факт, что власти Москвы впервые проводят аукцион по продаже акций в электронном виде. "Перевод аукционов по продаже акций в электронный вид является еще одним шагом властей Москвы в создании прозрачных и понятных механизмов реализации имущества из городской казны", – отмечает руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, начальная стоимость лота составляет 6,05 миллиарда рублей. Задаток для участия в аукционе – 1,2 миллиарда рублей. Заявки для участия в торгах принимаются до 12 апреля. Торги состоятся 19 апреля 2016 года.