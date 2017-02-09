Как определить поддельное лекарство с помощью смартфона

Подделку среди лекарств поможет определить смартфон. Пилотный проект запустили в шести регионах, в том числе в Москве и Подмосковье, сообщает телеканал "Москва 24".

Покупателям нужно будет поднести устройство к специальному коду на упаковке. Речь пока идет о нескольких препаратах, производители которых согласились добровольно поучаствовать в эксперименте.

С помощью маркировки можно узнать серийный номер, место производства и срок годности. Эту информацию дополнят, если проект признают успешным.

Ожидается, что в дальнейшем система мониторинга сможет отслеживать около шести миллиардов лекарств. Изменения не должны сказаться на цене, так как затраты на нанесение маркировки минимальны – около 1,5 рубля на упаковку.