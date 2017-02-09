Как определить поддельное лекарство с помощью смартфона

Подделку среди лекарств поможет определить смартфон. Пилотный проект запустили в шести регионах, в том числе в Москве и Подмосковье, сообщает телеканал "Москва 24".
Покупателям нужно будет поднести устройство к специальному коду на упаковке. Речь пока идет о нескольких препаратах, производители которых согласились добровольно поучаствовать в эксперименте.
С помощью маркировки можно узнать серийный номер, место производства и срок годности. Эту информацию дополнят, если проект признают успешным.
Ожидается, что в дальнейшем система мониторинга сможет отслеживать около шести миллиардов лекарств. Изменения не должны сказаться на цене, так как затраты на нанесение маркировки минимальны – около 1,5 рубля на упаковку.
Помимо Москвы и Московской области в эксперименте примут участие Санкт-Петербург, Нижегородская, Новгородская и Белгородская области. Промаркируют около 60 различных лекарственных препаратов, включая более 30 важнейших и жизненно необходимых. В целом, на этапе эксперимента маркировка затронет около десяти процентов рынка лекарств.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому будет создана автоматизированная система учета лекарств, что позволит вести работу по противодействию обороту фальсифицированных препаратов.
Подписанный документ дал старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными двухмерными штрих-кодами, с помощью которых можно будет отслеживать все этапы движения медицинских препаратов от производителя до аптеки или больницы. По словам Медведева, благодаря такой базе данных лекарств, любой человек с помощью специального сканера или смартфона сможет проверить происхождение упаковки, убедиться, что у него в руках.