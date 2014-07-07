В поликлинике на северо-востоке Москвы расскажут о болезнях сердца

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В поликлинике на северо-востоке Москвы пройдет лекция о профилактике болезней сердца, передает агентство "Интерфакс".

Занятие для больных с ишемической болезнью пройдет в среду, 9 июля, в четвертом филиале поликлиники №107.

На лекции расскажут о строении и функциях сердечно-сосудистой системы, а также о факторах риска возникновения ее заболеваний. Кроме того, больным посоветуют, как именно можно снизить риски заболевания.

Также каждому слушателю измерят артериальное давление и вручат обучающие материалы. Занятие начнется в 14.00.