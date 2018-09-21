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Москва 24

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Общество

21 сентября, 13:44

Москва 24 покажет, как жителю большого города сохранить нервы

здоровье медицина общество

Фото: depositphotos/belchonock

25 сентября в парке "Зарядье" состоится лекция главного невролога Москвы, доктора медицинских наук, профессора Николая Шамалова. Тема встречи – "Все болезни от нервов?". Беседа будет посвящена нервной системе человека и ее заболеваниям.

Мигрень, боль в спине, эпилептический припадок, рассеянный склероз или менингит – причина любого из этих заболеваний может скрываться в нашей нервной системе. Болезни нервной системы могут быть наследственными или быть вызваны инфекцией, а также могут негативно сказываться на работе большинства наших органов.

Николай Шамалов расскажет:

  • Что такое нервная система человека и какую роль она играет в его жизни?
  • Какова структура нервной системы?
  • Какие заболевания нервной системы характерны для современного города?
  • Как диагностируются и лечатся эти заболевания?
  • Какова роль наследственности среди факторов распространения заболеваний?
  • Каковы средства профилактики заболеваний НС?
  • Как меняются представления о заболевания НС и средства их лечения?

Лекция пройдет в рамках лектория "Бегу к врачу", цикла просветительских лекций о современной медицине и здоровье, организованного департаментом здравоохранения города Москвы. Смотрите трансляцию 25 сентября в 19:00 на этой странице.

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