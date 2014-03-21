Вода "живая" и "мертвая": что нужно знать, открывая кран

Фото: ИТАР-ТАСС

Всем известно, человеческий организм почти на две трети состоит из воды, поэтому от ее качества во многом зависит наше здоровье. Как очищается вода, поступающая в квартиры, чем опасно обезвоживание и как выбрать хороший водный фильтр, - читайте в M24.ru

Вода – залог здоровья

Специалисты отмечают, что потребность взрослого человека в воде составляет примерно 30 гр воды на 1 кг массы тела (детям требуется вдвое больше). Таким образом, человеку, который весит 65 кг, нужно выпивать в день около 2 литров воды. Отмечу, что другие жидкости (сок, чай, компот и прочее) в этот объем не входят. Потребность в воде увеличивается при занятиях спортом или другой физической активности.

Чем же опасен недостаток воды для организма? Если говорить в целом, он приводит к серьезным нарушениям обменных процессов и как следствие - к ряду заболеваний. Без воды человеку грозит:

• Истощение, недостаток энергии, хроническая усталость. Обезвоживание тканей уменьшает ферментативную активность, поэтому организм получает меньше энергии, все функции замедляются.

• Нарушения пищеварения, гастриты, язвы желудка. При хроническом обезвоживании уменьшается выделение пищеварительных соков, что приводит к вялости и застойным явлениям в пищеварительном тракте. Даже если пищеварительные соки выделяются в норме, а воды недостаточно, слизистая оболочка желудка страдает от слишком концентрированного желудочного сока, что повышает кислотность и повреждает стенки желудка.

• Низкое или высокое кровяное давление. При обезвоживании объема крови недостаточно, чтобы наполнить все артерии, вены и капилляры тела. Недостаток жидкости приводит и к сгущению крови, что мешает нормальному кровоснабжению и повышается вероятность образования тромбов.

• Проблемы с дыхательной системой, частые насморки, кашель, стоматиты, воспаления десен. Слизистые оболочки дыхательной системы должны быть постоянно увлажнены для того, чтобы защитить органы дыхания от вредных субстанций из вдыхаемого воздуха. При обезвоживании слизистые пересыхают и становятся легкой добычей вредоносных бактерий.

• Лишний вес. Зачастую человек переедает потому, что ему недосточно жидкости. Жажду очень часто путают с голодом. Также вода поможет людям, не желающим набирать килограммы. Поскольку сигнал о насыщении мы получаем от желудка, когда его стенки расширяются, то перед едой можно выпить стакан или два воды, а лишь потом приступать к приему пищи. Это поможет обмануть желудок и не поправиться.

• Экзема, дерматиты, другие кожные проблемы. Нашему телу требуется достаточно влаги, чтобы в день оно выделяло 600-700 мл воды с поверхности кожи. Этот объем необходим для того, чтобы разбавить токсины, выводящиеся через кожу. Если жидкости недостаточно, концентрированные токсины вызывают раздражение и снижают способность эпидермиса к сопротивлению агрессивной среде.

• Циститы, инфекции мочевого канала. Если токсины в моче недостаточно разбавлены водой, они могут раздражать и разрушать слизистую мочевых каналов.

• Приступы ревматизма. Из-за обезвоживания растет концентрация токсинов в крови и клеточной жидкости; чем больше токсинов, тем сильнее боли.

Среди очевидных признаков обезвоживания можно назвать сухую кожу и сухость во рту, поскольку с поверхности тела влага "откачивается" к внутренним органам. Еще один признак – головокружение. При обезвоживании снижается общий объем циркулирующей крови. Если человек, посидев или полежав, вдруг встает, то резко снижается кровенаполнение сосудов головного мозга. Это приводит к головокружению, а иногда – к обмороку.

Почему вода бывает "мертвой"?

В крупных городах водоснабжение осуществляется в основном за счет водоемов. Вода в них не только не пригодна для питья, но порой и небезопасна для купания. Чтобы вода, например, из водохранилища стала безопасной для употребления, она проходит несколько этапов очистки на очистных сооружениях, обеззараживание ультрафиолетом, озоном или гипохлоритом натрия. После всех этих процедур вода становится практически идеальной по своему составу и качеству.

Например, на Рублевской водонапорной станции вода сначала попадает в насосную станцию первого подъема и проходит очистку от крупного мусора и рыбы, чтобы потом перейти на блок очистных сооружений и обрести питьевые качества. На смесителе в очистных сооружениях в воду вводятся реагенты: коагулянты, флокулянты, гипохлорид натрия и аммиачная вода. Чтобы удалить неприятный запах и мелкие примеси, в воду добавляют порошкообразный активированный уголь.

Чтобы очистить воду, ее сначала отстаивают, затем обогащают озоном, улучшающим запах, цвет и привкус воды, и пропускают через песчаные фильтры. Хлорсодержащие вещества – гипохлорид натрия - добавляются в воду для ее обеззараживания. Реагенты дозируются в автоматическом режиме.

Как проверить качество воды у себя в районе

Правда, путешествуя по городским водопроводным сетям, только что очищенная вода снова может испортиться. Поэтому специалисты не рекомендуют употреблять такую воду без доочистки. Помочь в этом могут бытовые фильтры, но подойти к выбору нужно ответственно. Идеальный вариант, если вы точно знаете, по каким показателям в воде из-под крана есть отклонения, например, она слишком жесткая, содержит слишком много железа или хлора. Исходя из того, от какой нежелательной примеси или микроэлементов вы хотите очистить воду, и делайте выбор.

Многие горожане в поисках безопасной и чистой питьевой воды перешли на бутилированную воду. Но и здесь существует риск. Во-первых, специалисты не рекомендуют покупать воду в пластиковых бутылках. В ПЭТ содержится дибутилфталат – сильнейший яд, вызывающий системное поражение органов и тканей человека. Даже небольшие дозы фталатов, ежедневно поступающие в организм человека, способны вызвать непоправимые последствия. Поэтому если уж делать выбор в пользу бутилированной воды, то лучше покупать ее в стеклянной таре.

Еще одна опасность – это наличие огромного количества фальсификата. К сожалению, никто из нас не застрахован от покупки обыкновенной воды из-под крана под видом водички из артезианского источника.

Как отличить "живую" воду от "мертвой"?

Если вода, которую вы собираетесь выпить, мутная, имеет зеленоватый или коричневый оттенок, неприятный запах, значит, ей необходимо как минимум дать отстояться в течение 2-3 часов. Этого времени хватит, чтобы испарился хор, а осадок осел. После этого воду нужно прокипятить. В случае если вы уже обзавелись фильтром, просто пропустите воду через него.

Покупая воду в магазине, прочтите этикетку. Например, по информации о месте изготовления можно узнать, является ли регион удачным с экологической точки зрения. Вряд ли полезной будет вода, добытая в индустриальных регионах, где имеются металлургические или химические производства.

Следует присмотреться и к самому внешнему виду этикетки. Если она грязная, неровно наклеена, это означает, что на заводе нет специального оборудования, которое клеит этикетки на бутыли, и эта операция осуществляется вручную. А низкий уровень технического оснащения может стать индикатором проблем с качеством продукции.

Фильтры

Значительно улучшить качество воды помогаю специальные фильтры. Однако прежде, чем купить его, нужно выбрать, какой водоочиститель подходит именно вам.

При выборе этого устройства необходимо учитывать:

• Как часто вы собираетесь пользоваться фильтром. Наверно нет смысла ставить мощные системы, если нужно всего несколько литров питьевой воды в день.

• Легко ли найти сменные фильтры.

• Ресурс фильтра. Зависит также и от качества воды.

• Скорость фильтрации.

Виды фильтров:

Кувшин. Это емкость, разделенная на две части. Вода заливается в верхнюю часть и пропускается через фильтр.

Фильтр "кувшин" объемом от 1 до 5 литров способен удовлетворить потребности в чистой воде одного или нескольких человек. Ресурс картриджей у такого фильтра составляет 300 литров, поэтому менять их желательно через каждые 1,5-2,5 месяца.

Еще один вид водоочистителей - фильтры-насадки на кран представляют собой небольшое съемное устройство с маленькой скоростью фильтрации. Они оснащены специальными переходниками, которые позволяют подключать их к любому крану. Пользоваться такими фильтрами нужно только во время очистки воды, если такой необходимости нет, фильтр легко снимается с крана.

Кроме того, существуют настольные фильтрующие системы, которые подходят для семьи из 3-4 человек. Оборудование этого типа может подключаться к крану непосредственно перед процедурой очистки воды или работать постоянно. Ресурс картриджей у таких водоочистителей составляет 1,5 тысячи литров.

Если требуется много питьевой воды, то лучше выбрать двух- или трехкорпусную фильтрующую систему. Они обладают большим ресурсом картриджей и производят многоуровневую очистку воды. Такие системы подключаются под мойкой и выводятся на кухонную стойку или прямо в раковину отдельным краном.

Качественная питьевая вода не может стоить дешево. Контроль входящей воды, всех процессов производства, готовой продукции, тары и вспомогательных материалов требует больших материальных затрат. Дешево негазированная бутилированная вода может стоить только у производителей, которые не вкладывают средств в производство и не проводят достаточный контроль за качеством готовой продукции.

Однако и высокая цена, и известный бренд вовсе не гарант того, что купленная вода не будет поддельной.

"К сожалению, на стадии производства качество воды никак не отслеживается уполномоченными госорганами", – рассказал в интервью телеканалу "Москва. Доверие" председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По его словам, бутылки с этикетками раскрученных брендов зачастую разливаются в Подмосковье из воды низкого качества. Такое производство зачастую является нелегальным и никак не контролируется.

Оксана Загребнева