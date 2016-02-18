В центрах госуслуг установили зарядки для телефонов

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В двух центрах госуслуг, которые находятся в районах Пресненский и Северное Бутово, установили зарядки для мобильных телефонов, сообщает пресс-служба организации.

Посетители могут поставить на зарядку свои мобильные телефоны в специальных ячейках с электронным ключом. Также там можно подзарядить планшеты и другие гаджеты с любым разъемом.

Если это нововведение будет пользоваться популярностью, то зарядки для телефонов установят и в других центрах "Мои документы".

Сейчас в Москве работают 119 центров госуслуг, до конца года отделения планируют открыть во всех 125 районах столицы. Стоит отметить, что воспользоваться услугами могут все москвичи без привязки к месту прописки.

Центры "Мои документы"

В центрах "Мои документы" москвичи могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, также можно зарегистрировать недвижимое имущество, получить загранпаспорт и паспорт РФ, полис ОМС и другие услуги.

Недавно на московском портале госуслуг появился интерактивный навигатор по центрам "Мои документы". Сервис поможет сориентироваться в услугах, которые в них оказывают, посмотреть загруженность специалистов и забронировать время визита.