Минимальный размер оплаты труда увеличили на 4%

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году увеличится на четыре процента. Соответствующий закон во втором и третьем чтениях приняли депутаты Госдумы, сообщает Агентство "Москва".

Согласно документу, с 1 января 2016 года МРОТ составит 6204 рублей. Это на четыре процента больше, чем МРОТ в текущем году, размер которого составляет на данный момент 5 тысяч 965 рублей в месяц.

Исходя из МРОТ рассчитываются различные платежи и социальные выплаты. Этот показатель также используется для определения величины налогов, сборов, штрафов и других платежей.

Мэр объявил об увеличении минимального размера оплаты труда в Москве

Отметим, что в Москве уровень минимального размера оплаты труда примерно в три раза выше общероссийского. С 1 ноября текущего года он составляет 17,3 тысячи рублей.

Новый размер МРОТ был установлен после того, как правительство Москвы, профсоюзы и объединения работодателей достигли соглашения.

Что касается прожиточного минимума, то в 2016 году в Москве он составит 16219 рублей. Для трудоспособных категорий граждан – 18530 рублей, для детей – 14009 рублей.

Стоимость минимального набора продуктов питания в конце сентября в Москве составила 4195 рублей. Таким образом, набор подешевел на 1,7 процента по сравнению с прошлым месяцем.

В среднем по России стоимость такого набора в конце сентября составила 3 517 рублей и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,9 процента.