22 мая 2017, 07:49

Технологии

Ким Чен Ын распорядился оснастить армию новыми ракетами "Пуккыксон-2"

Фото: ТАСС/Zuma/Kcna

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал оснастить армию страны ракетами "Пуккыксон-2" в кратчайшие сроки, сообщает телеканал NHK. Испытание нового типа вооружения он оценил на "100 баллов из 100".

Состоявшийся 22 мая пуск был назван "последней апробацией перед боевым развертыванием".

Глава КНДР отдал распоряжение как можно быстрее перейти к масштабному массовому производству новых ракет.

Ранее сообщалось, что 23 мая СБ ООН соберется для экстренных консультаций из-за очередного запуска ракет Северной Кореей.

