В самолетах запретят провозить литий-ионные аккумуляторы

Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) запретила перевозку литий-ионных аккумуляторов в багаже на пассажирских воздушных судах, сообщает агентство Reuters.

Запрет на пронос на борт самолета аккумуляторов, используемых в фотоаппаратах, смартфонах и прочей электронике, связан с их пожароопасностью. Ранее аналогичный запрет был установлен на неперезаряжаемые литий-металлические батарейки, чаще всего используемые в часах.

Данное решение вступит в силу 1 апреля 2016 года и продлится до того момента, пока для литий-ионных аккумуляторов не будет разработана новая стандартная огнестойкая упаковка.

Запрет будет обязательным для всех 191 стран-участниц ICAO, включая Россию.