Конгресс запретил Пентагону сотрудничество с "Рособоронэкспортом"

Фото: ТАСС/Tina-Jane Krohn

В Конгрессе США одобрили запрет на контракты Пентагона с "Рособоронэкспортом", передает РИА Новости.

Документ будет действовать до конца сентября 2017 года и предусматривает выделение на военные нужды 578 миллиардов долларов. За него проголосовал 371 конгрессмен, 48 были против.

Глава Пентагона может попытаться изменить эту установку, если после консультаций с госсекретарем и директором национальной разведки решит, что такое сотрудничество отвечает американским интересам.