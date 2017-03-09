Форма поиска по сайту

09 марта 2017, 07:40

Политика

Конгресс запретил Пентагону сотрудничество с "Рособоронэкспортом"

Фото: ТАСС/Tina-Jane Krohn

В Конгрессе США одобрили запрет на контракты Пентагона с "Рособоронэкспортом", передает РИА Новости.

Документ будет действовать до конца сентября 2017 года и предусматривает выделение на военные нужды 578 миллиардов долларов. За него проголосовал 371 конгрессмен, 48 были против.

Глава Пентагона может попытаться изменить эту установку, если после консультаций с госсекретарем и директором национальной разведки решит, что такое сотрудничество отвечает американским интересам.

