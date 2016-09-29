Форма поиска по сайту

29 сентября 2016, 13:32

События

ДК "Кругозор" устроит прощальную вечеринку

Фото: facebook.com/KRUGOZOR.st

Пространство "Кругозор", этим летом обосновавшееся на Бумажном проезде, устроит прощальную вечеринку. Об этом m24.ru рассказали организаторы.

Временный ДК от агентства Stereoiactic ежегодно меняет адреса и работает только в теплое время года. Осенью ДК закрывается, а в дальнейшем переезжает на новую площадку.

1 октября гости "Кругозора" смогут в последний раз побывать в полюбившемся мистическом баре, услышать домашний бит-квартет, заглянуть в Jameson Jazz Club, где играет индастриал и звучит партизанский диджей-сет на кассетах.

Все, кто полюбил ДК, прогуляются по хиппи-дворику, постоят под фонарями в С-Тупике, сфотографируются на фоне ковра и попрощаются. Точный лайн-ап организаторы держат в секрете, но уверяют, что посетителей он не разочарует.

Место: Бумажный проезд, 3

Время: 1 октября, 20:00-06:00

Цена: 300 рублей

