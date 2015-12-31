Автомобили должников по алиментам предлагают не ставить на учет

Фото: m24.ru

Должникам по исполнительным производствам (гражданам, имеющим задолженности по уплате алиментов и возмещению ущерба) в России могут отказать в регистрации автомобилей, в сдаче экзамена на права, получении водительского удостоверения и некоторых других госуслуг. Соответствующий проект постановления правительства подготовлен министерством юстиции.

Как сообщается на сайте ведомства, такие методы должны побудить должников к скорейшему исполнению требований исполнительных документов. Также принятие постановления поспособствует повышению качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц.

Напомним, в 2016 году Мосгорсуд будет направлять документы в Федеральную службу судебных приставов в электронном виде. Если суд вынесет решение о том, что с ответчика нужно принудительно взыскать деньги, приставам автоматически, без задержек отправится исполнительный лист.

Сегодня правовая база для такой системы обмена документами уже создана. Онлайн-взаимодействие этих ведомств защитит людей от возможных неудобств, связанных с задержками документов. В планах службы – наладить обмен документами в формате онлайн и с другими ведомствами.