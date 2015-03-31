Сегодня в СМИ: аресты и новые законы

Фото: M24.ru

Права Генпрокуратуры по блокировке интернет-сайтов хотят раширить

Представители МВД и Генпрокуратуры на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) заявили о необходимости расширения прав ведомств по блокировке интернет-сайтов, пишет "Коммерсант".

Замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД Владимир Макаров сообщил, что в 2014 году "экстремистских проявлений" зарегистрировано более 1 тысячи. При этом за первые два месяца 2015 года – на 9% больше, чем за это же время в 2014 году. Две трети экстремистских преступлений, отметил господин Макаров, "совершены молодежью до 30 лет". В интернете количество призывов к насильственным действиям, по его словам, в 2014 году увеличилось на 38,7%.

Владимир Макаров считает, что надо дать право внесудебной блокировки интернет-сайтов не только Генпрокуратуре, но и региональным прокурорам. Также было предложено блокировать без суда сайты не только за призывы к действию, но за все, что "можно истолковать как экстремистские высказывания".

За крупные хищения арестован ветеран судебной системы

Вслед за экс-главой столичного управления судебного департамента Вячеславом Липезиным Басманным райсудом был арестован его бывший заместитель Игорь Кудрявцев, сообщает "Коммерсант". По данным следствия, 60-летний пенсионер мог являться одним из организаторов аферы с хищением бюджетных средств, выделяемых на оплату услуг переводчиков, работающих в столичных судах. Уйдя с работы в судебной системе, он стал замдиректора компании, при участии которой могло быть похищено более 300 миллионов рублей.

Задержанного запретят допрашивать без адвоката

Группа сенаторов предлагает лишить юридической силы любые показания задержанного, которые он дал до составления официального протокола о задержании, передает "Российская газета". Чтобы человек ни рассказал, это не будет считаться доказательством.

Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс. Законопроект разработали члены Совета Федерации Константин Добрынин, Вадим Тюльпанов и Андрей Клишас.

Россиян освободят от регистрации в гостиницах

Регистрацию в гостиницах, кемпингах или санаториях могут скоро отменить. Но не для всех отдыхающих, а только для тех, кто постоянно живет в этом же регионе. Об этом говорится в законопроекте, который накануне одобрило правительство, сообщает "Российская газета".

Сегодня россияне обязаны регистрироваться по месту временного пребывания в таких местах, как гостиницы, санатории, дома отдыха, пансионаты, кемпинги и больницы, если они находятся там более 90 дней. За нарушение этого правила их и собственников помещений могут оштрафовать. Чтобы облегчить жизнь своим постояльцам, администрация сама отправляет в миграционную службу данные об отдыхающих.

Однако когда человек путешествует по родному региону, он не задерживается в отелях больше 3-5 суток. И пока информация доходит до Федеральной миграционной службы, она утрачивает свою актуальность. Получается, что законопроект поможет освободить от лишней работы административный персонал заведения для отдыха и чиновников.

Минздрав подготовит инструкции, как снимать хронические боли

Российских врачей научат помогать тяжелобольным, которые испытывают хроническую боль пишет "Российская газета". Региональные службы "Скорой помощи", а также медики первичного звена получат на этот счет обновленные должностные инструкции.

Кроме того, в ближайшее время будет усовершенствована система обеспечения таких больных обезболивающими лекарствами.

GM поможет дилерам продать свои машины

GM распространила свою скидочную акцию на автомобили, хранящиеся на складах дилеров, сообщают "Ведомости". Представитель автоконцерна не стал это комментировать. GM решила законсервировать завод в Санкт-Петербурге и прекратить с 2016 года продажи в России всех моделей Opel и массовых Chevrolet.

Госкомпании получили право не публиковать информацию о доходах своих руководителей

Департамент кадров аппарата правительства разослал в госкомпании письмо, в котором сообщил, руководители каких государственных организаций обязаны публиковать декларации о доходах, пишут "Ведомости". Из письма следует, что требование касается руководителей только тех компаний, которые целиком принадлежат государству и руководители которых назначаются напрямую правительством. Для руководителей же акционерных обществ такого требования нет: в правительство данные предоставить надо, а публиковать – нет.