Брошенные могилы планируют использовать для повторного захоронения

Фото: ИТАР-ТАСС

Заброшенные могилы могут начать использовать для новых захоронений. Такое предложение высказал заместитель главы департамента торговли и услуг Москвы Андрей Марсий.

По его словам, эту практику необходимо закрепить на законодательном уровне, как это сделано в Испании, Франции и Австрии.

Марсий заявил, что заброшенные могилы занимают от 20 до 30 процентов площади московских кладбищ. Таким образом, вовлечение их во вторичный оборот позволит сократить траты бюджета на выкуп территорий для кладбищ, сообщает РИА Новости.

"Для этого нет юридической основы, наша работа - сделать так, чтобы она появилась", - добавил Марсий.

Отметим, что в настоящий момент российское законодательство предусматривает повторное захоронение только в могилы родственников через 15 лет после первых похорон.