"Москва онлайн" покажет, как москвичи пишут "Всероссийский правовой диктант"

27 мая в РЭУ имени Плеханова состоится "Всероссийский правовой диктант". В мае тестирование проводится не только в столице, но и 30 крупнейших городах России. В роли организаторов выступают Общероссийская общественная организация "Деловая Россия", "Европейская юридическая служба", РЭУ имени Плеханова и Фонд развития моногородов". Цель диктанта – определить уровень правовой грамотности граждан. Участие в тестировании добровольное и бесплатное. В столице диктант начнется 27 мая в 12:00. Прочитают его:



народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов;

председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России" Антон Цветков;

проректор РЭУ имени Плеханова Дмитрий Штыхно;

генерал-майор ФСБ, генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов;

член Совета Федерации ФС РФ Людмила Бокова.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 27 мая в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.