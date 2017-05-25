Тихоокеанский флот получит новое оружие

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Уникальные крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) "Калибр" поступят на вооружение в 2018 году, сообщает газета "Известия".

Первые "Калибры" испытает Тихоокеанский флот. Сейчас на базе флота создается инфраструктура для обслуживания ракет. Эксперты полагают, что новое вооружение увеличит возможности флота.

Ракета "Калибр" принята на вооружение российского Военно-морского флота в начале 2010-х годов. Ракета оснащена полутонной боевой частью и способна поражать цели на расстоянии до 2,5 тысяч километров. Применялась в операциях в Сирии.