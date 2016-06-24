Форма поиска по сайту

24 июня 2016, 13:27

Политика

Билеты на спортивные соревнования начнут продавать по паспорту

Фото: ТАСС/YAY/Дмитрий Наумов

При покупке билетов на спортивные соревнования, организаторы смогут потребовать документ, удостоверяющий личность. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы.

Более того, планируется создание "черного списка" болельщиков, которым запрещено посещать подобные мероприятия по решению суда. Документ должен появиться в открытом доступе на сайте МВД России.

Закон вступит в силу с 1 января следующего года.

Ранее сообщалось, что открытыми для всех станут сведения о лицах, которым судом запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований. В частности, будут доступны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения нарушителя.

Исключать из списка будут по истечении срока административного запрета или при наличии акта об отмене этого запрета.

Кроме того, в преддверии чемпионата мира по футболу в столице планируют разработать программу против распространения экстремизма среди молодежи.

Департамент образования уже начал разработку программы, которая позволит защитить подростков от влияния, провоцирующего агрессивное поведение.

