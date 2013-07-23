Президент подписал закон о болельщиках

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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы до 15 тысяч рублей для болельщиков-нарушителей, а для особо злостных - новый вид наказания, запрет на посещение матчей сроком до семи лет.

Соответствующий документ размещен во вторник на официальном портале правовой информации. Закон, который Госдума приняла 2 июля, вступит в силу через полгода с момента официального опубликования - в феврале 2014 года.

С момента вступления закона в силу, штраф за правонарушение на стадионе составит от 3 до 10 тысяч рублей. Его могут заменить обязательными работами на срок до 160 часов, а нарушителю грозит запрет на посещение матчей на срок от полутора до семи лет.

Если в результате хулиганских действий болельщиков судья принял решение остановить или прекратить игру, штраф может увеличиться до 15 тысяч рублей, а фанату будет грозить административный арест на срок до 15 суток.

Не останутся без внимания и действия организаторов соревнований, которые не сумели обеспечить должный уровень безопасности на игре. Им придется заплатить штраф в размере от 50 до 300 тысяч рублей. Если в результате нарушения был причинен вред здоровью человека, то штраф может достичь 500 тысяч рублей.

Кроме того, лиги будут определять правила посещения стадионов. В частности, Российская футбольная премьер-лига сообщила еще в прошлом году о вводе нового правила: билеты на матчи собираются сделать именными, а пускать на стадион фанатов будут при предъявлении паспорта.