Минэкономразвития раскритиковало антитабачную концепцию Минздрава

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Антитабачная концепция, предложенная Минздравом, не нашла поддержки в Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что некоторые из ее положений нарушают права граждан, сообщает газета "Известия".
Как заявил замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев, основные меры данной концепции являются "необоснованными и нереализуемыми на практике". В частности, Фомичев обратил внимание на запрет на продажу сигарет лицам родившимся после 2014 года.
По мнению замминистра, в концепции нет никаких указаний, почему именно с этого года следует ввести подобные меры. Он отметил, что данный запрет может противоречить Гражданскому кодексу и Конституции.
Также вопросы Минэкономразвития вызвали ценовые и налоговые меры Минздрава по сокращению спроса на табак. По мнению Фомичева, это будет способствовать притоку контрафактной продукции, а также снижению конкурентоспособности отечественной продукции.
Введение экологического налога на сигареты и налога на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина также стали предметом критики со стороны Минэкономразвития. Наряду с предложением внедрить систему отслеживания табачной продукции, это, как полагает Фомичев, может привести к росту нелегального рынка табачной продукции и снижению собираемости акцизов.
Другим важным пунктом концепции Минздрава является предложение ввести с 2017 года налог в размере 10 процентов на розничную продажу табачных изделий и электронных сигарет, а с 2018 года – так называемый "экологический налог" на сигареты, размер которого в документе не уточняется.
Также Минздрав предлагает запретить продажу табачных изделий тем, кто родился после 2014 года, и увеличить рабочий день для курильщиков и приравнять электронные сигареты к обычным.
Ранее подготовленный Минздравом проект концепции раскритиковали в Минфине. В ведомстве не согласились с идеей существенно повысить ставки акцизов на сигареты и ввести дополнительные налоги.