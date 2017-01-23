Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января 2017, 11:18

Политика

Минэкономразвития раскритиковало антитабачную концепцию Минздрава

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Антитабачная концепция, предложенная Минздравом, не нашла поддержки в Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что некоторые из ее положений нарушают права граждан, сообщает газета "Известия".

Как заявил замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев, основные меры данной концепции являются "необоснованными и нереализуемыми на практике". В частности, Фомичев обратил внимание на запрет на продажу сигарет лицам родившимся после 2014 года.

По мнению замминистра, в концепции нет никаких указаний, почему именно с этого года следует ввести подобные меры. Он отметил, что данный запрет может противоречить Гражданскому кодексу и Конституции.

Также вопросы Минэкономразвития вызвали ценовые и налоговые меры Минздрава по сокращению спроса на табак. По мнению Фомичева, это будет способствовать притоку контрафактной продукции, а также снижению конкурентоспособности отечественной продукции.

Введение экологического налога на сигареты и налога на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина также стали предметом критики со стороны Минэкономразвития. Наряду с предложением внедрить систему отслеживания табачной продукции, это, как полагает Фомичев, может привести к росту нелегального рынка табачной продукции и снижению собираемости акцизов.

Разработанная Минздравом концепция предполагает значительное увеличение ставок акцизов на табак в 2017, 2018, 2020 и 2022 годах. Так, к 2020 году акцизы должны были бы возрасти до уровня 4,4 тысячи рублей за одну тысячу штук плюс 13,5 процента от расчетной стоимости. Для сравнения, в 2017 году ставки составляют 1562 рубля за тысячу штук плюс 14,5 процента от расчетной стоимости.

Другим важным пунктом концепции Минздрава является предложение ввести с 2017 года налог в размере 10 процентов на розничную продажу табачных изделий и электронных сигарет, а с 2018 года – так называемый "экологический налог" на сигареты, размер которого в документе не уточняется.

Также Минздрав предлагает запретить продажу табачных изделий тем, кто родился после 2014 года, и увеличить рабочий день для курильщиков и приравнять электронные сигареты к обычным.

Ранее подготовленный Минздравом проект концепции раскритиковали в Минфине. В ведомстве не согласились с идеей существенно повысить ставки акцизов на сигареты и ввести дополнительные налоги.

законы Минздрав Минэкономразвития табачная продукция власть концепция

Главное

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика