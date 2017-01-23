Минэкономразвития раскритиковало антитабачную концепцию Минздрава

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Антитабачная концепция, предложенная Минздравом, не нашла поддержки в Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что некоторые из ее положений нарушают права граждан, сообщает газета "Известия".

Как заявил замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев, основные меры данной концепции являются "необоснованными и нереализуемыми на практике". В частности, Фомичев обратил внимание на запрет на продажу сигарет лицам родившимся после 2014 года.

По мнению замминистра, в концепции нет никаких указаний, почему именно с этого года следует ввести подобные меры. Он отметил, что данный запрет может противоречить Гражданскому кодексу и Конституции.

Также вопросы Минэкономразвития вызвали ценовые и налоговые меры Минздрава по сокращению спроса на табак. По мнению Фомичева, это будет способствовать притоку контрафактной продукции, а также снижению конкурентоспособности отечественной продукции.

Введение экологического налога на сигареты и налога на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина также стали предметом критики со стороны Минэкономразвития. Наряду с предложением внедрить систему отслеживания табачной продукции, это, как полагает Фомичев, может привести к росту нелегального рынка табачной продукции и снижению собираемости акцизов.

Разработанная Минздравом концепция предполагает значительное увеличение ставок акцизов на табак в 2017, 2018, 2020 и 2022 годах. Так, к 2020 году акцизы должны были бы возрасти до уровня 4,4 тысячи рублей за одну тысячу штук плюс 13,5 процента от расчетной стоимости. Для сравнения, в 2017 году ставки составляют 1562 рубля за тысячу штук плюс 14,5 процента от расчетной стоимости. Другим важным пунктом концепции Минздрава является предложение ввести с 2017 года налог в размере 10 процентов на розничную продажу табачных изделий и электронных сигарет, а с 2018 года – так называемый "экологический налог" на сигареты, размер которого в документе не уточняется. Также Минздрав предлагает запретить продажу табачных изделий тем, кто родился после 2014 года, и увеличить рабочий день для курильщиков и приравнять электронные сигареты к обычным.

Ранее подготовленный Минздравом проект концепции раскритиковали в Минфине. В ведомстве не согласились с идеей существенно повысить ставки акцизов на сигареты и ввести дополнительные налоги.