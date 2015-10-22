Зимой на крышах столичных домов запретили размещать кафе

В столице ввели новый порядок размещения летних кафе

Летние кафе в столице запретили размещать на крышах и стилобатах (верхняя часть цоколя) жилых домов, сообщает телеканал "Москва 24".

В нежилых помещениях придется строго следить за сроками. Кафе на крышах могут работать только в летний сезон – с апреля до ноября. Изменения нынешний сезон еще не застанут – предпринимателям дали время, чтобы организовать бизнес в соответствии с новыми правилами.

"Те кафе, которые размещены с нарушениями или на крышах и стилобатах и с 1 января должны их убрать, мы оповещаем, что это будет нарушение. Если предприниматели не уберут эти летние кафе, им предстоит заплатить штраф. На первый случай – 50–150 тысяч рублей. Если нарушение не устранят – то до 300 тысяч рублей", – рассказал директор ГКУ "Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости" Александр Попов.

Такой порядок утверждается впервые. Ранее бизнесмены пользовались пробелами в законе и превращали летние кафе на крышах в стационарные объекты.

Нарушения при размещении летних кафе

Напомним, штрафы на сумму более трех миллионов рублей были выписаны за лето владельцам незаконных сезонных кафе в Москве. Так, по итогам проверок, было выявлено 85 нарушений: 68 сезонных кафе были размещены вне схемы, а 17 кафе превышали указанную площадь.

В настоящее время владельцам сезонных (летних) кафе запрещено размещать общепиты в 5 метрах от подземных переходов и в 10 метрах от остановок общественного транспорта. Не допускается также размещать кафе на крышах жилых домов.

Кроме того, при обустройстве сезонных кафе не допускается использование шатров, дачной, садовой и интерьерной мебели. Также запрещено использование рекламы, не относящейся к деятельности сезонного летнего кафе.