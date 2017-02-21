Экипажу самолетов нужно разрешить оказывать сопротивление дебоширам – эксперт

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Международная федерация самбо предложила авиакомпаниям обучать своих сотрудников приемам самбо для сопротивления дебоширам. Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что в первую очередь членов экипажа нужно наделить соответствующими полномочиями.

"Борьбу с авиадебоширами нужно начинать с придания экипажу определенных полномочий и особого статуса. Сейчас они не имеют право оказывать сопротивление. Нужно приравнять членов экипажа к сотрудникам транспортной безопасности. Также нужно ужесточить ответственность для авиадебоширов за причинение вреда здоровью членам экипажа. Если вы выводите из строя сотрудника, обеспечивающего безопасность, в случае экстренной ситуации могут пострадать все пассажиры", – пояснил он.

Членов экипажа самолетов придложили обучать приемам самообороны

Как пишут "Известия", сотрудники авиакомпаний смогут на льготных условиях пройти курс обучения приемам борьбы самбо в любой из 120 национальных федераций самбо по всему миру.

В релизе федерации самбо отмечается, что этот вид борьбы имеет преимущества перед другими видами единоборств. Техника самообороны активно использует болевые приемы, позволяет максимально быстро нейтрализовать авиадебоширов в ограниченном пространстве без вреда для их здоровья.