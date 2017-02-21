Форма поиска по сайту

Экипажу самолетов нужно разрешить оказывать сопротивление дебоширам – эксперт

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Международная федерация самбо предложила авиакомпаниям обучать своих сотрудников приемам самбо для сопротивления дебоширам. Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что в первую очередь членов экипажа нужно наделить соответствующими полномочиями.

"Борьбу с авиадебоширами нужно начинать с придания экипажу определенных полномочий и особого статуса. Сейчас они не имеют право оказывать сопротивление. Нужно приравнять членов экипажа к сотрудникам транспортной безопасности. Также нужно ужесточить ответственность для авиадебоширов за причинение вреда здоровью членам экипажа. Если вы выводите из строя сотрудника, обеспечивающего безопасность, в случае экстренной ситуации могут пострадать все пассажиры", – пояснил он.

Членов экипажа самолетов придложили обучать приемам самообороны

Как пишут "Известия", сотрудники авиакомпаний смогут на льготных условиях пройти курс обучения приемам борьбы самбо в любой из 120 национальных федераций самбо по всему миру.

В релизе федерации самбо отмечается, что этот вид борьбы имеет преимущества перед другими видами единоборств. Техника самообороны активно использует болевые приемы, позволяет максимально быстро нейтрализовать авиадебоширов в ограниченном пространстве без вреда для их здоровья.

Авиадебоширов могут внести в единый черный список, запрещающий перелеты на следующие три года, соответствующий законопроект разработал комитет Госдумы по транспорту. Пополнять список предстоит авиакомпаниям, чьи пассажиры создают угрозу безопасности во время полета. В список можно будет попасть за драки, скандалы, нападение на бортпроводников и так далее. Перевозчики направят имена неугодных пассажиров представителям Росавиации, которые в течение пяти рабочих дней примут решение о пополнении "черного списка".

Законопроект предполагает запрет на продажу билетов лицам, оказавшимся в списке, независимо от того, планируют ли они перемещаться только по России или за ее пределы. Реестр будет опубликован в общем доступе на сайте Росавиации.

Попав в реестр, человек сможет купить билет на самолет только в случае, если он направляется на лечение, сопровождает на борту инвалида, возвращается в Россию из стран, откуда можно добраться только самолетом или же летит на похороны близких родственников.

