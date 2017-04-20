Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о реновации жилья

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Государственная Дума РФ 20 апреля приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался.
Ранее профильные комитеты рекомендовали принять законопроект, который также получил поддержку российского президента.
Проект реновации жилфонда в Москве предусматривает расселение и снос пятиэтажных домов 1950–1960 годов постройки. В столице уже начали искать новые площадки для строительства домов под программу сноса хрущевок. Жильцов переселят в дома, которые находятся в том же самом или соседнем районе. Горожанам предоставят квартиры равнозначные по размеру или с увеличенной площадью.
В программу реновации могут войти до 7,9 тысячи пятиэтажек общей площадью 25,1 миллиона квадратных метров. В этих домах на сегодняшний день проживает до 1,6 миллиона москвичей.
Сергей Собянин заявил, что будет лично координировать работу всех городских структур по расселению московских пятиэтажек. В первую очередь сноса попадут дома, за которые проголосуют больше всего их жильцов. Опрос по программе реновации Сергей Собянин анонсировал 12 апреля.
16 февраля Общественная палата на заседании пришла к выводу о невозможности проведения этого ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.
22 февраля Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным порекомендовал мэру снести все хрущевки в столице. Президент России выразил уверенность, что на месте старых пятиэтажек следует возвести новое жилье. Путин отметил, что сноса ожидают жители города. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить все финансовые вопросы самостоятельно.
На следующий день мэр Москвы поручил подготовить площадки для строительства домов под новую программу сноса пятиэтажек.
2 марта Сергей Собянин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудили закон, который будет регулировать новую программу. Володин отметил, что властям предстоит обсудить с экспертным сообществом и жителями сносимых пятиэтажек широкий круг вопросов: где и в какие сроки следует возводить новое жилье, что будет со средствами, выделенными на капитальный ремонт. Мэр Москвы еще раз подчеркнул, что в процессе переселения учтут интересы жителей.