Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о реновации жилья

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Государственная Дума РФ 20 апреля приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался.

Ранее профильные комитеты рекомендовали принять законопроект, который также получил поддержку российского президента.

Проект реновации жилфонда в Москве предусматривает расселение и снос пятиэтажных домов 1950–1960 годов постройки. В столице уже начали искать новые площадки для строительства домов под программу сноса хрущевок. Жильцов переселят в дома, которые находятся в том же самом или соседнем районе. Горожанам предоставят квартиры равнозначные по размеру или с увеличенной площадью.

В программу реновации могут войти до 7,9 тысячи пятиэтажек общей площадью 25,1 миллиона квадратных метров. В этих домах на сегодняшний день проживает до 1,6 миллиона москвичей.

Сергей Собянин заявил, что будет лично координировать работу всех городских структур по расселению московских пятиэтажек. В первую очередь сноса попадут дома, за которые проголосуют больше всего их жильцов. Опрос по программе реновации Сергей Собянин анонсировал 12 апреля.