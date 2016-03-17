Роскомнадзор готовит поправки к антипиратскому закону

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Роскомнадзор готовит разработанные правообладателями поправки к антипиратскому закону, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По задумке разработчиков законопроекта, правообладатель получит право направить в адрес поисковиков требование удалить в течение трех дней из поисковых запросов информацию о заблокированных ресурсах.

"В настоящее время существует документ, который можно назвать законопроектом. Мы, безусловно, пойдем легальным путем и направим наши поправки в министерство связи и массовых коммуникаций на основании мнения правообладателей. Мы планируем отправить предложения в понедельник", – цитирует слова Александра Жарова Агентство "Москва".

При этом для операторов связи, которые не блокируют вовремя ресурсы, предлагается ввести штрафы для должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, для физических – от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей.

Такие же штрафы предлагается ввести за отказ провайдера возобновить доступ к заблокированным ранее ресурсам. Кроме того закон "Об информации" может быть дополнен статьей о штрафах за пропаганду средств и способов доступа к заблокированным интернет-ресурсам.

В декабре 2015 года Роскомнадзор вынес предложение исключить пиратские сайты из результатов поисковой выдачи.

Антипиратский закон вступил в силу 1 августа 2013 года. С этого времени правообладатель может обратиться в суд и потребовать ограничить доступ к интернет-ресурсу, на котором размещен нелегальный контент.

Закон в первую очередь ориентирован на то, чтобы пресечь каналы распространения нелегального контента.