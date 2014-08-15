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Законы

15 августа 2014, 10:26

Полиция оценит умение охранников пользоваться огнестрельным оружием

законы детективы охранники

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция оценит умение охранников и частных детективов пользоваться огнестрельным оружием. На подобный шаг в МВД России пошли после увеличения числа нападений на объекты, охраняемые сотрудниками ЧОП, сообщает пресс-служба МВД России.

Закон с 1992 года не запрещает работникам ЧОП пользоваться "огнестрелом". При этом охранники должны были периодически проходить проверки на умение применять оружие и эффективно отражать нападение. Однако в полиции пришли к выводу, что действующая система работает не слишком эффективно.

Проверки будут проводить реже, а для охранников введут специальные упражнения по стрельбе и практическому применению спецсредств - то есть дубинок, шокеров и баллончиков с газом.

Упражнения по надеванию защитного жилета и шлема будут упразднены как ненужные.

В настоящее время соответствующий законопроект проходит процедуру общественного обсуждения.

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