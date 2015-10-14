С 15 января должникам по алиментам приостановят действие водительских прав

Фото: ТАСС/Владимир Саяпин

Неплательщики алиментов могут временно лишиться прав на управление всеми видами транспорта, включая машину, яхту, самолет и квадроцикл. 23 октября соответствующий законопроект планируют вынести на второе чтение в Госдуме.

Первый зампред думского комитета по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что права должникам вернут сразу после уплаты долга.

"Речь идет не о лишении прав, а приостановке их действия до уплаты штрафа или выполнения решения суда. Лишение прав имеет сроки, а здесь никаких сроков нет. Заплатил – и можешь летать, плавать, нырять и т.д. Разговор идет о людях, у которых есть специальные права, привилегии. Человек имеет яхту, но не платит алименты детям или престарелым родителям. Также это касается людей, которые нанесли ущерб третьим лицам, потерявшим здоровье. Думаю, этот закон будет принят в течение 1-1,5 месяца", – пояснил он.

Парламентарий добавил, что этот закон вступит в силу после другой нормы – о предоставлении скидки тем, кто собирается выплатить долг.

"Мы скорректировали время его вступления в силу с 15 января, потому что с 1 января начнет работать закон о дисконте на штрафы в размере 50%. Мы даем должникам возможность заплатить долги, чтобы они могли сэкономить, или к ним будут применяться эти меры воздействия. Такие санкции будут разрабатываться и дальше", – пояснил он.

Напомним, согласно закону о скидках, если штраф будет оплачен не позднее 20 дней со дня его наложения, то должник получит право внести только половину суммы. Однако возможность выплатить досрочный штраф со скидкой не распространяется на ряд статей 12 главы КоАП. Так, нельзя будет платить полштрафа водителю, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, послаблений нет и в случаях повторного превышения скоростных режимов и повторного проезда на запрещающий сигнал светофора.

Как пишет "Коммерсантъ", новый вид санкций может коснуться примерно 300 тысяч должников по всей России.

Издание отмечает, что документ был принят в первом чтении зимой 2015 года. В первой его версии ограничивалось право должников на управление автомобилем.

При этом такая мера не может применяться к инвалидам I и II групп, к лицам, чей основной заработок напрямую связан с наличием прав, а также тем, чье транспортное средство является единственным способом передвижения до места проживания.

Также забрать права нельзя будет у граждан, чья задолженность не превышает 10 тысяч рублей, однако в дальнейшем эта сумма может быть повышена в связи с инфляцией.