За отказ от освидетельствования на наркотики ввели штрафы и аресты

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Владимир Путин подписал закон, предполагающий до 15 суток ареста или от 4 до 5 тысяч рублей штрафа за отказ проходить медицинское освидетельствование на употребление наркотиков, сообщается на сайте Кремля.

Законопроект, принятый ранее Госдумой, меняет статью Административного кодекса России "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ".

Так, арест или штраф предполагается не только за употребление наркотиков, но и за отказ от освидетельствования "гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача".

Первая версия законопроекта, внесенная депутатами, предполагала до 15 суток ареста за отказ пройти медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя, однако это положение убрали из новой редакции документа.