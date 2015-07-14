МВД планирует отменить справки о ДТП

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Министерство внутренних дел планирует отменить справки о ДТП, которые необходимы водителям для получения выплат по страховке. Соответствующий документ размещен на портале проектов правовых актов.

Сейчас инспекторы ГИБДД выдают участникам аварии справку, в которой фиксируется время, место ДТП и его обстоятельства. Автовладельцы должны предъявить справку в страховую для возмещения по ОСАГО и КАСКО.

При этом справка не нужна при оформлении ДТП по Европротоколу (когда в аварии без пострадавших участвуют два автомобиля и между их водителями нет разногласий).

Как сообщает РБК, полиция предлагает страховщикам получать информацию о ДТП в правоохранительных органах по запросу. В Банке России заметили, что страховщики не поддерживают предложение МВД. "Справка о ДТП является основополагающим документом для установления факта наступления страхового случая", – пояснили m24.ru в пресс-службе банка.

В ЦБ подчеркнули, что срок рассмотрения запросов страховых организаций правоохранительными органами составляет 30 дней, что превышает установленные сроки (20 дней) для принятия решения о выплате в рамках ОСАГО.

"Решение не выдавать справки осложнит рассмотрение убытков по ДТП, которые не попадают под Европротокол", – цитирует РБК руководителя дирекции розничного бизнеса "Ингосстрах" Виталия Княгиничева. Директор по развитию страхования СК "МАКС" Сергей Печников добавил, что отмена справок может привести к увеличению сроков выплат возмещения потерпевшим.

Ранее m24.ru сообщало, что ГИБДД планирует уже осенью 2015 года перестать выдавать справки о факте ДТП без пострадавших. По словам начальника управления правового регулирования ГИБДД Юрия Шакирова, справка не является процессуальным документом, и в ГИБДД по большому счету не должны ее составлять.

"Когда делали законопроект об ОСАГО, страховые компании просили сделать справку о ДТП, чтобы избежать фактов мошенничества. Сейчас она ничем не предусмотрена, кроме регламента МВД", – отметил он.