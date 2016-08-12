Меховые изделия будут маркировать чипами

Маркировка меховых изделий чипами стала обязательной с 12 августа, сообщает телеканал "Москва 24". Правила действуют на территории Евразийского экономического союза.

Уже к концу года начнутся первые проверки. К этому времени магазины должны успеть нанести маркировку на товары. Нарушителей же будут штрафовать.

Ввести обязательное чипирование всех меховых изделий было решено, чтобы покупатели точно знали всю информацию о происхождении и качестве товара.

Маленькая электронная схема будет вшита в каждую шкурку и будет содержать полную информацию о товаре – страну и компанию производителя, реальное название меха зверя, год и сезон выработки шкурки, и информацию о качестве изделия.

Кроме того, можно будет узнать где животное было выращено и в каких условиях. Чтобы получить сведения о шубе достаточно будет запустить мобильное приложение и поднести телефон к чипу.

Нововведение поможет бороться с серыми производителями, считают эксперты. По их данным, сейчас доля контрабандных меховых изделий на рынке достигает 85 процентов.