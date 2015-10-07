Дружинникам разрешили помогать полиции в поиске пропавших людей

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Мосгордума приняла закон, наделяющий дружинников правом оказывать помощь правоохранительным органам в поиске пропавших без вести, сообщает Агентство "Москва".

"Мы приводим наш закон в соответствие с федеральным. Мы достаточно долго работали над этим законопроектом. Речь идет об официальных членах дружины, вступивших в эту организацию", – заявила председатель комиссии МГД по безопасности Инна Святенко.

Таким образом, перечень форм участия жителей в охране общественного порядка дополняется оказанием помощи полиции и иным правоохранительным органам в поиске лиц, пропавших без вести. Координацию деятельности дружинников будет осуществлять Московский городской штаб народной дружины, созданный столичным правительством.

Кроме того, документом определяется единая форма одежды, официальная символика установленного образца и удостоверения дружинников.

Напомним, сейчас в столице 20 тысяч дружинников, которые охраняют порядок в общественных местах, парках и на берегах водоемов, а также помогают полиции во время массовых мероприятий. Кроме того, народные добровольцы выходят в рейды с Роспотребнадзором, полицией и инспекторами органов исполнительной власти города.

Так дружинники уже помогали бороться с курением в неположенных местах, алкоэнергетиками на полках столичных магазинов и обеспечивали безопасность на последнем звонке. А в августе 2015 года добровольцы заявили, что готовы выйти в рейды против санкционных продуктов.