Как изменилась система оценки ущерба авто в ДТП

Рассчет выплат по автострахованию будут определять по новой методике

С 1 декабря изменилась система оценки ущерба, нанесенного машине в ДТП, передает телеканал "Москва 24".

Новая методика, разработанная Российским союзом страховщиков, включает в себя справочные данные по стоимости запчастей и лакокрасочных материалов, необходимых для ремонта. Кроме того, она определяет затраты на оплату работ технических специалистов.

До этого момента было несколько методик расчета, по которым получаются разные суммы ущерба: страховщик пользуется одной, а страхователь – другой. Нововведение должно "уравнять" их в правах.

Как считает экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков, методика должна снизить количество конфликтов между водителями и страховщиками – иногда последние занижают настоящую стоимость ремонта. Эксперт отметил, что до этого момента добиваться нужного размера выплаты, необходимой для ремонта, водителям приходилось через суд.

Двумя днями ранее в силу вступил еще один блок поправок: вводится запрет на обгон на "зебре", автомобилистам, лишенным прав, придется сдавать "теорию", а пешеходов в темное время суток обязали носить одежду со светоотражающими элементами.