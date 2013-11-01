Форма поиска по сайту

01 ноября 2013, 20:59

Политика

Роскомнадзор за год заблокировал 14,5 тысяч сайтов

Фото: M24.ru

Роскомнадзор заблокировал 14.5 тысяч сайтов за год действия закона о Едином реестре сайтов с запрещенной информацией.

Под запрет попали сайты, содержащие информацию об изготовлении, распространении и употреблении наркотиков, суициде и детской порнографией.

Как сообщается на сайте Роскомнадзора, с ноября прошлого года в ведомство поступило более 70 тысяч заявок. Чаще активные интернет-пользователи и организации требовали закрыть сайты, пропагандировавшие наркоманию. Более половины обращений указывали именно на их адреса. На втором месте - сайты о детской порнографии, а на третьем - склоняющие к суициду.

Как показал анализ Роскомнадзора, не удаляют запрещенную информацию всего лишь 4% включенных в реестр ресурсов. Это преимущественно сайты-наркоторговцы.

В Роскомнадзоре отмечают, что ограничение доступа к таким сайтам получило поддержку общества. Мнения о том, что реестр станет инструментом цензуры, подтверждения не получили.

законы Роскомнадзор запрещенные сайты

