Запрет на работу водителем без российских прав вступил в силу

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Закон, запрещающий работать шоферами на территории страны без российских прав, вступил в силу.

Согласно документу, профессиональные водители не смогут ездить с иностранными национальными или международными водительскими удостоверениями.

За нарушение закона перевозчикам грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. В крупных городах могут возникнуть проблемы как с пассажирскими, так и с грузовыми перевозками, говорят эксперты. По их словам, лишь очень немногие успели поменять иностранные права на российские.

По данным комитета Госдумы по транспорту, около 70 тысяч водителей не смогут управлять служебными машинами.