В Госдуме предложат увеличить массу нерегистрируемых дронов до 5 кг

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Группа депутатов Госдумы готовит законопроект об увеличении максимальной взлетной массы подлежащих регистрации беспилотных летающих аппаратов до 5 килограммов. Документ будет внесен в нижнюю палату парламента.

Как пояснил первый зампредседателя думского комитета по транспорту Михаил Брячак, 0,25 килограмма – разрешенный сейчас для нерегистрируемых дронов вес – слишком мал.

"Здесь должно быть не менее 5 килограммов, что позволяет осуществлять видеосъемку, в детских клубных секциях создавать авиамодели, поэтому мы будем в ближайшее время вносить соответствующие поправки к принятому закону", – цитирует его Агентство "Москва".

Напомним, федеральный закон, устанавливающий обязательную государственную регистрацию беспилотников массой составляет более 0,25 килограмма, Госдума приняла в декабре прошлого года. Обязательной регистрации, согласно закону, также подлежат пилотируемые гражданские воздушные суда массой более 115 килограммов. Закон вступил в силу в марте.