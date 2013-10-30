Мосгордума утвердила должность столичного бизнес-омбудсмена

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы на заседании среду приняли в окончательной редакции закон "Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве".

"Были учтены поправки фракции КПРФ, согласно которым теперь уполномоченный по правам предпринимателей города будет представлять отчет не только федеральному омбудсмену, но и в Мосгордуму ", - заявил глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров.

По его словам, остальные поправки в основном касалась устранения юридических ошибок и приведения текста закона в соответствие федеральным нормам.

Напомним, что законопроект внес на рассмотрение столичного парламента Сергей Собянин. При этом один одного и того же человека не смогут назначить на эту должность больше двух раз подряд.

Предполагается, что московский бизнес-омбудсмен будет назначаться мэром сроком на пять лет. Его основными задачами станут защита прав и интересов предпринимателей, а также снижение административных барьеров и создание условий для развития предпринимательства в Москве.

В частности, уполномоченный по делам бизнеса будет участвовать в разработке и обсуждении городских законов, вносить предложения об изменении правовых актов, обращаться в суд о признании незаконными действий должностных лиц, информировать правоохранительные органы о фактах нарушения прав и интересов предпринимателей.

Законопроект о столичном бизнес-омбудсмене появился после того, как аналогичный закон был принят на федеральном уровне.

Ожидается, что первым бизнес-омбудсменом Москвы станет Михаил Вышегородцев - руководитель московского отделения "Гражданской платформы". Его кандидатуру поддержал Сергей Собянин.