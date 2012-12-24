Форма поиска по сайту

24 декабря 2012, 16:19

Политика

Видеорегистраторы могут попасть под запрет

Депутаты развязали войну со всем, что висит на лобовом стекле: в Госдуму внесен документ, который фактически запрещает видеорегистраторы.

Авторы поправок в Кодекс об административных правонарушениях предлагают штрафовать водителей, которые крепят на ветровое и боковые стекла "дополнительные предметы или покрытия многократного использования".

Депутаты пояснили, что речь идет о съемных тонировочных шторках и подобных предметах. Но под формулировку подпадают также навигаторы и регистраторы.

Если документ вступит в силу, водителям, использующим гаджеты, придется заплатить штраф в 500 рублей. При этом приборы будут конфискованы.

