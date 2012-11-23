В Госдуму внесен проект закона "О болельщиках"

Фото: ИТАР-ТАСС

Законопроект "О болельщиках" внесен в Госдуму. Документ устанавливает изменения, касающиеся обеспечения общественной безопасности во время соревнований.

Поводом к рассмотрению документа стали участившиеся случаи нарушений общественного порядка спортивными фанатами. Так, во время футбольного матча "Динамо" – "Зенит" в Химках, один из болельщиков бросил петарду в сторону вратаря Антона Шунина. Спортсмен получил ожог глаз и был госпитализирован.

Как рассказал РИА Новостям глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Игорь Ананских, проект нового федерального закона касается вопросов безопасности во время проведения массовых спортивных мероприятий, в том числе регламентирует проверку болельщиков при входе на стадионы.

Согласно документу, за нарушения общественного порядка будет устанавливаться наказание в виде обязательных работ на срок от 100 до 200 часов.

По мнению министра спорта Виталия Мутко, закон может быть рассмотрен депутатами уже в первом чтении. Министр также отметил, что этот документ не предусматривает каких-либо репрессий в отношении законопослушных болельщиков. Закон разграничивает ответственность между организаторами спортивных мероприятий, а также устанавливает технические параметры спортсооружений и другие комплексные меры, которые помогут обеспечить порядок на стадионах. При этом Виталий Мутко подчеркнул, что обеспечивать порядок на матчах можно было бы и без нового закона.