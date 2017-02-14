Форма поиска по сайту

14 февраля 2017, 10:27

Политика

Минпромторг и Минсельхоз не поддержали идею лицензий для производителей табака

Фото: ТАСС/FogStock/Paulina Michaud

Минпромторг и Минсельхоз выступили против лицензирования производства табачных изделий, предложенного Министерством внутренних дел, сообщает газета "Известия".

В МВД считают, что возврат лицензирования повысит качество контроля за отраслью, но в Минпромторге отмечают, что регулировать рынок можно и без лицензий, отмененных в 2007 году для устранения административных барьеров.

Предложение внес замглавы МВД Игорь Зубов. По его данным, в России около 60 процентов курильщиков выбирают недорогие сигареты и альтернативой для них становится нелегальная продукция, что может отразиться на криминализации отрасли.

Замруководителя по связям с госорганами Imperial Tobacco Sales and Marketing Андрей Рогов считает, что лицензирование производства сигарет является разумной мерой. По его мнению, обязательной частью процесса лицензирования должен быть учет оборудования, что позволило бы ограничить использование для производства контрафактной продукции.

Директор по внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" Яна Гуськова же считает, что лицензирование – избыточная мера, которая увеличит административную нагрузку на производителей и не поможет в решении проблемы нелегального рынка.

