Столичные депутаты одобрили ответную инициативу на "закон Магнитского"

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы поддержали ответный нормативный акт на "закон Магнитского", принятый сенатом США. Американский закон вводит визовые и финансовые санкции в отношении госслужащих из России, которые, по мнению Вашингтона, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского и к другим нарушениям прав человека.

Российская законодательная инициатива предусматривает установление с 1 января 2013 года меры воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан Российской Федерации. Предлагается запретить въезд на территорию страны гражданам США, которые совершили преступления в отношении граждан России, находящихся за рубежом, или причастным к их совершению.

В эту категорию предлагается также отнести госслужащих, способствовавших освобождению от ответственности преступников; а также лиц, вынесших несправедливые приговоры в отношении россиян, и тех, кто осуществляет их необоснованное юридическое преследование.

Помимо этого, законопроект предусматривает арест на территории России финансовых и иных активов граждан США, которым запрещен въезд на территорию страны, и запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями.

Согласно документу, в отношении иностранца принимается решение о нежелательности его пребывания в Российской Федерации в том числе, если этот гражданин включен в список граждан США, которым запрещается въезд на территорию России.

Список составляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области иностранных дел. В отношении граждан, включенных в него, устанавливается запрет распоряжаться имуществом, находящимся на территории России, а также приостанавливается деятельность находящихся под их контролем юридических лиц. Кроме того, приостанавливаются их полномочия в советах директоров и иных органах управления организаций.

В ходе обсуждения московские депутаты указали на факты правовых нарушений в Америке, избирательно направленных против россиян, которые свидетельствуют об изъянах судебной системы. По мнению парламентариев, новый американский закон призван поставить граждан России в неравное положение в мировом сообществе.

По словам председателя комиссии по законодательству Мосгордумы Александра Семенникова, российская законодательная инициатива - достаточно мягкий вариант ответных шагов на действия американской стороны.



